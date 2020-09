Batman: Como os quadrinhos influenciaram o herói na TV e no cinema?

Adoro cinema

Marcado para estrear em 2021, o longa The Batman, dirigido por Matt Reeves, é mais uma grande produção sobre o Homem-Morcego, trazendo Robert Pattinson na pele do herói. O trailer lançado no evento DC Fandome deixou os fãs animados pela internet com o novo visual do personagem. Mas de onde será que sai a inspiração para tantas produções do herói durante os anos? O AdoroCinema te conta.

O PIONEIRISMO DO BATMAN DE ADAM WEST

Como um dos primeiros atores a personificar o Homem-Morcego, Adam West foi responsável pelo famoso Batman de collant com tom de comédia que fez sucesso na TV, em 1966. A série Batman – que depois virou filme – até hoje é uma das produções mais icônicas do personagem, dando leveza à dura vida de Bruce Wayne.

Inspirada na chamada Era de Ouro dos quadrinhos e tendo muitas de suas influências vindas das primeiras aparições do herói nas HQs “Detective Comics”, da década de 40, a série possui um toque de comédia comum aos personagens dos quadrinhos da época, sendo adaptada com humor pastelão para a produção televisiva. Apesar de não ter sido o primeiro Batman nas telas, Adam West é considerado a pedra inicial do vigilante na TV e nos cinemas.

TIM BURTON E JOEL SCHUMACHER MUDARAM A IMAGEM DO BATMAN

Tentando se desvencilhar do tom de comédia adotado por West, a chamada Antologia de Tim Burton e Joel Schumacher é composta pelos filmes Batman (1989), Batman – O Retorno, Batman Eternamente e Batman e Robin. Neles, Michael Keaton, Val Kilmer, e George Clooney assumem o manto do herói de Gotham, apostando em um Batman diferente dos anteriores.

Tais longas-metragens sofreram grandes influências da HQ “Batman: A Piada Mortal” de Alan Moore, principalmente na estética soturna de Gotham. O clima de criminalidade das ruas da cidade apresenta uma Gotham com ar de decadência, como no quadrinho, e ainda que os filmes tenham elementos cômicos em sua composição, é possível identificar o tom sombrio característico de Tim Burton na produção. O diretor confessou ter se baseado na HQ para as adaptações, especificamente, na origem do Coringa ao cair em um tonel de produto químico.

CHRISTOPHER NOLAN TRAZ MAIS REALISMO AO HOMEM-MORCEGO

Os filmes de maior sucesso do herói de Gotham chegaram ao cinema com o diretor Christopher Nolan. Batman Begins, Batman – O Cavaleiro das Trevas e Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge apostaram em um ambiente hiper-realista para o longa-metragem, onde Christian Bale encarna, inicialmente, um Bruce Wayne começando em sua jornada para se tornar o vigilante.

O início do Batman de Nolan é inspirado pelo quadrinho “Batman: Ano Um”, escrito por Frank Miller. Nele, o herói retorna a Gotham após terminar seu treinamento para se tornar o Batman, lutando contra a corrupção das grandes famílias mafiosas e também contra a polícia, que ainda não o conhece. O personagem do diretor, até então, era o Batman que mais utilizava seus famosos apetrechos tecnológicos.

Nolan também faz questão de deixar claro que sua versão do super-heroi evita matar os oponentes, evidenciando sua personalidade incorruptível, característica de diversos quadrinhos do Homem-Morcego. Além disso, “Batman – O Longo Dia das Bruxas”, de Jeph Loeb, serve de influência para o diretor adaptar o arco do promotor Harvey Dent em sua transformação no vilão Duas-Caras.

O VIOLENTO BATMAN DE ZACK SNYDER E DC COMICS

Dirigido por Zack Snyder em Batman Vs Superman - A Origem da Justiça e Liga da Justiça, o Batman interpretado por Ben Affleck é o personagem que possui suas influências mais claras entre as adaptações do herói. Saído dos quadrinhos “O Cavaleiro das Trevas”, de Frank Miller, é possível ver um vigilante já velho, cansado, violento e que comete erros. Esse Batman tem uma grande diferença pro de Bale no ponto de não se importar em matar seus rivais, inclusive, utilizando arma de fogo. Na HQ de Frank Miller, o personagem também luta contra o Superman, porém, por motivos diferentes.

Leitor ávido de quadrinhos, Snyder sempre deixou claro que gosta dessa versão mais distorcida dos personagens e que o Batman mudou sua visão a respeito do conceito de super-heróis. Recentemente, o diretor reagiu ao trailer de The Batman, mostrando-se animado com o resultado. Apesar do filme só estrear ano que vem, uma coisa é certa: se o resultado da produção trouxer um Homem-Morcego como vimos no trailer, Snyder ficará contente com a continuação do legado do vigilante.