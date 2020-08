As Meninas Superpoderosas: Quem pode interpretar Lindinha, Florzinha e Docinho na série de TV?

Adoro Cinema

O mundo foi pego de surpresa com a notícia que As Meninas Superpoderosas vai ganhar uma série live-action na CW, mostrando a vida adulta das super-heroínas. Enquanto a gente especula como vai ser essa atração, uma grande dúvida surge em nossas mentes: quais serão as atrizes escaladas para interpretar os icônicos papéis de Lindinha, Docinho e Florzinha?

A série terá roteiro de Heather Regnier (reboot de Veronica Mars, iZombie) e Diablo Cody (vencedora do Oscar por Juno), enquanto a produção é de Greg Berlanti (Arrowverse). Bem, enquanto esse grupo não toma uma decisão definitiva, o AdoroCinema surgiu com 10 opções de jovens talentosas que podem assumir essa complicada tarefa. Será que vamos acertar alguma?

DOCINHO

Elizabeth Gillies

Para interpretar Docinho, é preciso algumas características para assumir o lado briguento da personagem. Por sorte, Liz Gillies já demonstrou que sabe viver alguém mal-humorada em Brilhante Victoria, ao mesmo tempo que apronta confusões em Dinastia — que também é da CW. Ou seja, dramas familiares dentro da emissora? Pode contar com ela!

Jessica Parker Kennedy

Já Jessica Parker Kennedy tem experiência em viver heroínas. Basta relembrar sua jornada como XS, ou melhor Nora West-Allen, em The Flash. Mas ela também encarnou seres habilidosas e cheias de poderes em The Secret Circle e Smallville, então não teria problema nenhum em bater em mais vilões pelo mundo. Sem falar que seria uma chance de inserir representatividade em personagens tão icônicas.

Isabelle Fuhrman

Para ser Docinho, você tem que saber amedrontar grandes vilões e ser emburrada. Isabelle Fuhrman já assustava muito marmanjão quando era apenas uma criança em A Órfã. Essa seria a oportunidade ideal de promover seu grande retorno, ainda mais vivendo uma personagem que teve fama durante a infância, podendo usar experiências próprias para contar essa história.

FLORZINHA

Madelaine Petsch

Falou em "jovem atriz ruiva", esse é o primeiro nome que vem na sua cabeça, admita! Madelaine faz sucesso em Riverdale, uma das principais atrações do canal CW. Logo, ela já faz parte do grupo de estrelas da emissora, podendo ser considerada, caso Riverdale chegue ao fim antes de As Meninas Superpoderosas ir ao ar, pois ainda está em fase de pré-produção.

Holland Roden

Além da aparência física, Holland Roden já tem um belo grupo de fãs graças ao seu trabalho como Lydia em Teen Wolf. Assim, ela já sabe interpretar fortes protagonistas com habilidades especiais, mas já está madura o suficiente para contar histórias mais adultas — e sim, sabemos a ironia dessa sentença quando o assunto é As Meninas Superpoderosas, mas é isso que a sinopse diz, então...

Maya Hawke

Maya Hawke é outro nome que possui um público fiel, graças ao fenômeno Stranger Things, mas também sabe interpretar garotas com grande personalidade e inteligência, como a própria Robin ou a icônica Jo de Little Women. Como já faz sucesso nas telinhas, poderia assumir mais uma protagonista, já que tem espírito de liderança. E sobre o cabelo? Nada que uma boa tinta não resolva. O carisma, ela tem de sobra.

LINDINHA

Britt Robertson

Britt Robertson já está acostumada a fazer mocinhas, então o que a impede de assumir o papel da mais bondosa entre As Meninas Superpoderosas? Além de ter as madeixas típicas de Lindinha, ela possui simpatia e talento necessários para viver uma versão adulta da personagem. Sem falar que é experiente em séries de TV, como Life Unexpected, Under the Dome, Girlboss e For the People.

Kathryn Newton

Por falar em queridinhas das séries de TV, como não falar de Kathryn Newton, já veterana em produções do gênero, após Supernatural, Big Little Lies e The Society? Aparecendo em diversos filmes desde então, ela seria um nome bem popular para escolher como protagonista de uma nova atração. Além disso, ela poderia demonstrar seu talento, fugindo dos papéis anteriores, para interpretar alguém mais boazinha.

AnnaSophia Robb

Por sua vez, quando falamos em doçura, AnnaSophia Robb parece a candidata perfeita para o papel de Lindinha. Ela ainda se parece fisicamente com a personagem, com seus grandes olhos claros e cabelos loiros. Sem falar que também foi atriz na infância, então poderia promover seu grande retorno, justamente com um papel que carregue traumas deste período infantil.

Bônus: Katherine McNamara

Sinceramente, a jovem já mostrou que sabe fazer heroínas bondosas e lutadoras em Shadowhunters e Arrow. A gente só fica na dúvida se ela seria melhor como Florzinha ou Lindinha. Ela fica bem com os dois tipos de cabelo. #invejinha