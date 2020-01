Ameaça Profunda é a maior estreia da semana

Ameaça Profunda é a maior estreia dessa semana. Estrelando Kristen Stewart, o filme acompanha um grupo de pesquisadores de um laboratório localizado a 11 mil quilômetros de profundidade. Quando um terremoto causa danos no submarino, a equipe fica a mercê dos perigos do oceano. A ficção-científica ainda conta com T.J. Miller, Vincent Cassel e John Gallagher Jr. no elenco.

O segundo filme com maior número de salas ao chega nos cinemas esta semana é Adoráveis Mulheres, de Greta Gerwig. Com um elenco estelar, incluindo Meryl Streep, Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Emma Watson e Laura Dern, o longa é baseado na obra homônima de Louisa May Alcott. O filme é um dos queridinhos da temporada de premiação de 2020.

Confira abaixo os trailers, críticas e a opinião da imprensa sobre os filmes que estreiam nesta semana.

Ameaça Profunda



Adoráveis Mulheres

"Diante do ultimato, Gerwig propõe uma saída inteligente que abre algumas possibilidades de interpretação. Primeiro, porque se recusa a restringir o papel da mulher a uma dicotomia. Segundo, porque, de certa forma, mantém o final da obra original, mas decide ressignificá-lo em prol da protagonista e do que ela representa."

Retrato de uma Jovem em Chamas

"Sciamma une o passado e o presente sem se preocupar com a imersão do espectador no imaginário da época - só lhe interessa o material humano. Privilegiando a abordagem intimista, ela relega ao pano de fundo um contexto social tão importante para compreender a opressão sofrida pelas personagens."

Kursk - A Última Missão

"Um destaque fica com a sequência em que Mikhail e outro marinheiro precisam atravessar a nado um compartimento completamente submerso do submarino para buscar alguns cartuchos de oxigênio. Com uma fotografia claustrofóbica e a ausência de qualquer outro som, esta acaba por se tornar a cena mais tensa e envolvente do longa."