Vídeo: três pessoas morrem dentro de carro durante intensa troca de tiros no Chapadão

Pelo menos três suspeitos morreram e um ficou baleado durante a Operação Dois Irmãos, que as polícias Civil e Militar fazem, desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, no Complexo do Chapadão. A ação é para prender criminosos do conjunto de favelas da Zona Norte do Rio envolvidos com tráfico de drogas e roubo de cargas e de veículos na região.

Os mortos e o baleado foram levados ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, e ainda não tiveram suas identificações reveladas.

De acordo com testemunhas, eles estavam em um Honda WR-V vinho fugindo do Chapadão por volta das 7h quando deram de cara com duas viaturas da PM, na Estrada do Camboatá, na esquina com a Rua Fernando Lobo, em Ricardo de Albuquerque.

Os criminosos, então, atiraram contra os policiais e houve uma intensa troca de tiros. Uma granada que estava com eles chegou a explodir dentro do veículo.

assista! Um vídeo que circula na Internet mostra o momento do tiroteio;

Vídeo mostra carro metralhado em Ricardo de Albuquerque





De acordo com a Polícia Militar, o carro em que os criminosos estavam estava com a placa adulterada.

A operação teve, até o momento, além do tiroteio no Camboatá, um preso e três pistolas Glock, duas granadas apreendidas, carregadores e drogas apreendidas.

A ação é comandada pelo 41º BPM (Irajá) e pela 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) e envolve cerca de 150 agentes.