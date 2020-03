Vídeo: Correnteza arrasta ponte em área rural de Porto Velho

Reprodução: Agência Basil

Uma das pontes que cruza o Rio Taboca, localizada na Linha 21, na comunidade Rio das Garças, na Zona Rural de Porto Velho, foi levada pela forte correnteza na madrugada de segunda-feira (2). Quem mora na região, não tem outra alternativa a não ser se arriscar passando pela na única ponte que restou, mesmo com grande perigo.

Morando na região há mais de 12 anos, Bestina Libório Moreira, 75 anos, que é proprietária de um restaurante na beira do Rio Taboca diz que essa foi a primeira vez que a ponte foi levada pela água. “Isso nunca tinha acontecido, mas dessa vez a correnteza veio forte e levou uma das pontes, inclusive fez um barulho enorme. Nós esperamos que esse problema seja resolvido o mais rápido possível porque as pessoas estão se arriscando passando pelo local porque não tem outra alternativa”, disse a moradora.

Durante o tempo em que a equipe de reportagem do RONDONIAGORA esteve no local, várias pessoas se arriscavam passando de carro e motocicletas no que restou de uma das pontes.

A Semagric informou que está acompanhando o caso desde o início da manhã de segunda-feira, uma equipe já foi até o local, contatou o problema e solicitou uma máquina retroescavadeira que está fazendo um serviço em um ramal próximo a BR-319 para iniciar os trabalhos de recuperação da ponte.