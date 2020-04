Vereadores descartam reduzir salários na pandemia e ainda mantêm reajuste de 26%

Os vereadores de Campo Grande descartam seguir o exemplo do prefeito Marquinhos Trad (PSD), que reduziu o próprio salário e os subsídios da vice-prefeita, Adriane Lopes (Patri) e dos secretários em 30% durante a pandemia do coronavírus. Apesar do colapso na economia e nas finanças públicas, a Câmara Municipal mantém o reajuste de 26% no subsídio do vereador da Capital, que passará de R$ 15.031 para R$ 18.891 a partir de fevereiro de 2021.Habilidosos na política, os parlamentares aprovaram o reajuste de 26,3% em dezembro de 2018, com dois anos de antecedência para evitar o desgaste durante o ano eleitoral. Como a pandemia reduziu drasticamente a arrecadação de tributos, o poder público terá muita dificuldade para manter o aumento expressivo nos vencimentos dos parlamentares campo-grandenses.