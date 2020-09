Várzea Grande entrega pacote de obras

Redação

A prefeita Lucimar Sacre de Campos deu início neste segundo semestre, a entrega simbólica de um pacote de obras nas áreas da Educação e Serviços Públicos no Município, com projetos finalizados nos últimos meses e também de praças. Em respeito às exigências de Saúde Pública as ações estão ocorrendo dentro das normas estabelecidas nos Decretos Municipais de enfrentamento ao Covid-19, mantendo distanciamento social, uso de mascaras , meios de biossegurança e higienização rigorosa. Ao todo serão sete novas obras edificadas com recursos próprios na área da Educação, contabilizando investimentos de cerca de R$ 3,62 milhões, e 4 Praças que fazem parte do Programa ‘Uma Cidade Melhor para se Viver”.

Já foram entregues para a comunidade da Capela do Piçarrão duas unidades escolares, a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB), ´Antônio Salústio Areias’ e a CMEI ‘Jayr Luiza de Campos Untar’, anexa à escola e reforma geral ,revitalização da Casa de Artes, endereço da arte e da cultura local. Além das Praças “Armando Reslan Salem”, localizada no Centro e a praça Áurea Braz da Silva

A prefeita Lucimar Sacre de Campos e o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidélis, acompanharam de perto as obras dessas unidades e outras que estão em pleno andamento. “Somente com os novos Centros Infantis vamos aumentar em cerca de cinco mil a oferta de novas vagas na educação infantil, garantindo educação de qualidade e próxima de casa”, destacou a prefeita.

Ainda como reformou a Chefe do Executivo em sua última visita para validação do acabamento nas obras, Várzea Grande elaborou um macro projeto na área de Educação. “Nosso objetivo, desde as primeiras reformas iniciadas ainda no segundo semestre de 2015, logo que assumi, foi o de proporcionar acomodações mais seguras e confortáveis aos alunos, professores e servidores da Educação Estamos investindo pesado em obras de novas escolas, reformas, reparos, dentro de um conceito de padronização das escolas municipais. Este é um dos maiores programas de reforma de escolas públicas municipais e novas construções já realizado em Várzea Grande, cujo levantamento indicou as unidades mais prementes para as intervenções de melhorias e investimentos, acordados com as necessidades dos bairros, para abertura de novas vagas. O pacote de investimento está sendo executado conforme os recursos que chegam dos convênios junto ao Ministério da Educação e outros com recursos próprios. Queremos chegar no final do mandato com todas as unidades escolares já existentes reformadas, e as novas entregues a população”, afiançou a prefeita.

O projeto da prefeitura de Várzea Grande de entregar 16 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), até o final do ano de 2020, está em andamento e não foi prejudicado pela pandemia do novo coronavírus, que desde março deste ano – ao ser confirmado no Brasil – alterou a rotina de todos os brasileiros, mas não dos investimentos em infraestrutura pela cidade. O mesmo seguiu com as reformas das praças localizadas nas comunidades da cidade.

Os investimentos na construção das 16 creches, incluindo recursos do Governo Federal e contrapartida do município, giram em torno de R$ 30,8 milhões. Os novos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) seguem o projeto padrão do programa Proinfância do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

De acordo com Silvio Fidélis, a intenção da gestão é investir em infraestrutura para que os estudantes se sintam acolhidos, valorizados, e rendam mais nos estudos. “Por isso a participação de toda a comunidade escolar na definição das obras é fundamental, tanto pela escolha da intervenção quanto pela transparência e controle da aplicação do recurso público”, explica.

A prefeita da segunda maior cidade de Mato Grosso frisou que apesar de todos os impactos, adversidades e incertezas geradas pela pandemia, a cidade contabiliza mais de 160 obras em andamento com investimentos superiores a R$ 500 milhões entre recursos próprios, federal e estadual, sendo a maioria do Tesouro Municipal. “A maior parte dos investimentos é em projetos estruturantes que vão impactar positivamente no dia-a-dia dos várzea-grandenses, são obras de valor inestimável como escolas, creches, pavimentação, coleta e tratamento de esgoto , expansão da oferta de água e de universalização do fornecimento de água potável e com qualidade”.

Novas Entregas :No dia 3 de setembro, será entregue as obras de reforma da EMEB ‘Salvelina Ferreira da Silva’, no bairro Parque do Lago, a partir das 8h30.

Entrega de Praças: Dia 09 de setembro, será entregue a Praça Maria Sebastiana de Campos – Centro

No dia 11 de setembro, também a partir das 8h30, será entregue a reforma da EMEB ‘José Estejo de Campos’, no bairro Vitória Régia. Na unidade foram investidos R$ 141 mil.

Dia 15 de setembro: a Praça Edmar Ribeiro da Silva – Vila Sadia.

No dia 24 de setembro serão entregues o CMEI ‘Antônio Amorim’ e a EMEB ‘Gonçalo Domingos de Campos’, ambas no bairro Mappin, a partir das 8h30.