Vacinação contra Influenza não terá mais “Dia D”

A campanha de vacinação contra Influenza, que neste ano foi antecipada devido à pandemia do coronavírus, teve uma nova alteração no seu calendário, determinada pelo Ministério da Saúde. As mudanças realizadas são em relação ao Dia D e à terceira fase da Vacinação. A vacina protege contra os vírus Influenza A(H1N1), A(H3N2) e Influenza B.

A terceira fase da imunização contra Influenza começaria em 09 de maio (sábado) com o Dia D de mobilização nacional, mas o Ministério da Saúde, em comunicado divulgado nesta quinta-feira (30) para as secretarias de saúde de todo o país, cancelou o evento, que costuma levar um grande número de pessoas aos postos de saúde causando aglomerações, o que neste momento não é recomendável. Sendo assim, a terceira fase começará no dia 11 de maio (segunda-feira).

A novidade da terceira fase é que ela será realizada em duas etapas. A primeira será de 11/05 a 17/05 e terá como púbico alvo crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas até 45 dias. A segunda etapa acontecerá de 18/05 a 05/06 e imunizará adultos de 55 a 59 anos de idade e professores das escolas públicas e privadas.

“O Ministério da Saúde decidiu fazer essas alterações em função de fatores técnicos, científicos, logísticos, entregas do laboratório produtor da vacina, evidência epidemiológica, entre outros. Foi solicitado às equipes de imunização um esforço especial para a vacinação de crianças e gestantes, pois são grupos que nos últimos anos vêm apresentando cobertura abaixo da meta de 90%”, revela a Responsável Técnica da Imunização, Sandra Horn.