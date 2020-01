Tragédia! Motorista atropela e mata grávida e criança de 4 anos em Goiânia

Goiás - Uma mulher grávida de 27 anos e a filha dela, de quatro anos, foram atropeladas em cima da faixa de pedestres da Avenida Independência, localizada em Goiânia, nesta terça-feira, véspera de Ano Novo.

O acidente ocorreu pouco após Meiriany Ester Luiz Cotrim desembarcar na rodoviária da capital com a filha e o marido. Os três, que vieram da cidade de Nova Veneza, estavam atravessando a avenida para pegar mais um ônibus.

O marido de Meiriany disse à TV Anhanguera que viu o veículo se aproximar e conseguiu voltar para a calçada, mas, mesmo com a motorista tentando frear, viu o carro atingindo sua esposa e filha.

A motorista do carro, um VW Polo, ficou no local e esperou o socorro às vítimas. Ela fez teste do bafômetro, que deu negativo, e foi liberada por causa do recesso de fim de ano. A mulher deve prestar depoimento no dia 6 de janeiro.