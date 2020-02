Sobe para 56 número de mortos pelas chuvas em Minas Gerais

Divulgação

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais localizou na 6ª feira (31.jan.2020) o corpo de 1 homem que estava desaparecido devido às fortes chuvas desde a semana passada em Conselheiro Lafaiete (MG). Com isso, segundo a Defesa Civil, chega a 56 o número de mortos por causa das chuvas no Estado.

O corpo de Valmir Gonçalves de Paiva foi levado pela correnteza na noite de 6ª feira (31.jan) quando tentava atravessar a ponte do Rio Ventura Luiz que fica no Bairro Real de Queluz. O local estava alagado e a ponte submersa.

Valmir era o único que constava do levantamento de desaparecidos da Defesa Civil de Minas. O corpo dele foi encontrado na altura do bairro São Judas, a 3 quilômetros do local do desaparecimento, uma semana depois que as buscas começaram. Ao todo 45.284 pessoas estão desalojadas e 8.297 estão desabrigadas no Estado.

O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou regiões atingidas pelas precipitações na última 5ª feira (30.jan) e anunciou o repasse de R$ 892 milhões para ajudar os 3 Estados da região Sudeste atingidos pelas chuvas em janeiro: Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

“Estamos trabalhando ombro a ombro para buscar mitigar os problemas ocorridos com essa catástrofe que aconteceu nos últimos dias”, afirmou o presidente.

A Defesa Civil ainda alerta para novos temporais que podem atingir regiões como a capital mineira, Belo Horizonte. A cidade segue em estado alerta de risco geológico.

Eis algumas imagens de como ficou a cidade: