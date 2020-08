Servidores impedem entrada de droga no Centro de Ressocialização de Cuiabá

REDAÇÃO

Policiais Penais do Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC) flagraram, na tarde desta segunda-feira (03.08), o momento em que um homem tentava arremessar duas porções substâncias análogas a maconha pelo muro da unidade, que fica no bairro Carumbé. De imediato, os profissionais acionaram a Polícia Militar (PM) da região e o suspeito foi capturado.

Aos militares, o homem confirmou a tentativa de lançar o entorpecente pelo muro. Ainda durante a abordagem, o suspeito disse que era morador do bairro Altos da Serra e em sua residência escondia outras 111 porções de drogas. A polícia seguiu a até o local e, além do material ilícito, encontrou também sete munições calibre 38 já deflagradas.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido até a Central de Flagrantes, da Polícia Judiciária Civil (PJC) e deverá responder por tráfico de drogas.

Outra tentativa de ação ilícita aconteceu na terça-feira passada (28.07). Um dos reeducandos, que trabalha na retirada do lixo da unidade, tentou retornar com uma porção de droga escondida pelo corpo. Mas, ao passar pela revista, os profissionais encontraram o entorpecente.

Pela ocorrência, o recuperando vai responder processo disciplinar por violação das normas internas da unidade e da Lei de Execução Penal, podendo receber sanção disciplinar que vai desde advertência a suspensão e restrição de direitos.

“Neste momento quero parabenizar os Policiais Penais da nossa unidade pelo afinco, dedicação, eficiência e comprometimento com o serviço público. São verdadeiros guerreiros no sistema prisional mato-grossense”, reconheceu o diretor do CRC, Winkler de Freitas Teles.