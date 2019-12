Reeducandos vão produzir uniformes a estudantes da rede municipal em Barra do Garças

A Cadeia Pública de Barra do Garças (a 509 km a Leste de Cuiabá) e a prefeitura do município iniciam, no próximo ano, uma parceria para a confecção de uniformes para estudantes da rede municipal com a utilização de mão de obra de reeducandos. A unidade penal conta com um ateliê de corte e costura e já é a responsável pela produção de roupas de cama para o Pronto-Socorro e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Segundo o diretor da Cadeia, Maicon Brasil, mais de 200 lençóis e fronhas já foram entregues às unidades de saúde e a nova parceria com a prefeitura vai ampliar o atendimento à comunidade. Ainda segundo Maicon, estas atividades laborais contribuem para a ressocialização dos reeducandos.

“Dentro da unidade oferecemos oportunidades educacionais e de trabalho para motivar os internos a mudar de vida, querer ser um novo homem e ser inserido novamente na sociedade. Internamente quem optar por mudança vai encontrar opções”, enfatiza.

Atualmente a unidade penal abriga 270 homens, destes, 140 são reeducados condenados. A maior incidência de crimes praticados pelos internos são violência contra mulher seguido de tráfico de drogas e furto.

Educação

O diretor da unidade, que é Agente Penitenciário há mais de 14 anos, revela que a Cadeia conta com espaço para a ministração de aulas de alfabetização, ensino fundamental e médio, atendendo aos critérios da Educação de Jovens e Adultos (EJA), do Governo Federal.

“Nos meus anos de trabalho nesta área eu posso afirmar que metade dos internos saem da unidade recuperados e parte desta ressocialização é pela oportunidade que é dada dentro e fora da unidade”.