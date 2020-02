Rainha de bateria da Colorado sofre acidente 15 dias antes de desfile: 'Pensei que não fosse mais andar'

Muriel Quixaba, 35 anos, rainha da escola de samba Colorado do Brás, achou que ficaria de fora do carnaval quando caiu e bateu a cabeça em um acidente doméstico na noite de domingo (9), apenas quinze dias antes do desfile. Ela teve de ser internada após ser resgatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) porque não conseguia mover as pernas.

As fotos dessa reportagem foram feitas antes do acidente no bairro do Brás, na região central de São Paulo, onde a escola se localiza. A Colorado do Brás é a segunda escola a desfilar no sábado, 22 de fevereiro, no sambódromo do Anhembi, Zona Norte de São Paulo.

"Foi desesperador, eu perdi a sensibilidade das pernas e na hora já pensei que não fosse mais conseguir desfilar. Passa tanta coisa na cabeça da gente, pensei na minha filha, que precisa de mim para tudo. A vida da gente é um suspiro. Fiquei pensando no pior, que eu não fosse mais andar", disse Muriel ao G1.

Muriel conta que fez ressonância em 7 locais antes de ter o diagnóstico, e que depois dele ainda não tinha certeza de que seria possível estar presente no desfile.

"O médico disse que foi um espasmo que tive na vértebra. Disseram que eu demoraria de 7 a 15 dias para recuperar os movimentos, aí achei que estaria fora do carnaval. Mas eu tenho tanta fé que falei: 'Vou sair desse hospital andando. Aí a perna esquerda voltou duas horas depois da queda e a direita foi voltando depois. Hoje estou andando tranquilamente, normal. Agora é lidar com a dor na coluna, estou tomando remédios. Eu vou desfilar! Minha presença está confirmada. Inclusive no nosso último ensaio estarei lá."

Muriel está fazendo fisioterapia e pilates para se recuperar

Muriel Quixaba, rainha de bateria da Colorado do Brás, posa nas ruas do bairro da escola, na região central da cidade — Foto: Divulgação

O desfile deste ano consolida a Colorado do Brás no Grupo Especial, posição alcançada após o desfile de 2018. "Vamos mostrar que ficamos para ganhar, voltaremos entre as 5 e vamos desfilar novamente na avenida", diz Muriel.

Bateria indescritível

A rainha conta que começou a desfilar quando era criança em blocos carnavalescos, como o “Iracema Meu Grande Amor”.

"Na época não tínhamos dinheiro para comprar tinta de cabelo falsa então minha mãe coloria meus cabelos e fazia minha fantasia com papel crepon. Era o máximo! Essa paixão nunca saiu de mim e aos poucos fui me envolvendo nas grandes escolas de samba. Não sei se me envolvi ou se fui envolvida, porque quando escuto a bateria tocar é algo indescritível. Lembro quando coloquei minha primeira fantasia. A possibilidade de ser um personagem me animava muito! Depois descobri o outro lado do carnaval que é representar um pavilhão, ter amor, respeito, carinho e lutar para o bem maior na avenida. Não existe só Muriel, existe uma comunidade inteira."

