Proposta de Emanuelzinho começa a surtir efeito

Redação

Bastou o candidato a prefeito Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho (PTB), se comprometer a revitalizar a Avenida da FEB, caso seja eleito, para a Prefeitura de Várzea Grande correr para melhorar as condições da via.

Emanuelzinho, durante convenção no última quarta-feira (16), disse que seu desejo é ver a população várzea-grandense com orgulho de morar no município, e para isso, anunciou que quer deixar a cidade ainda mais bonita, sendo que uma das primeiras ações seria a revitalização da Avenida da FEB.

O compromisso parece que serviu de alerta o Executivo do município que uma semana depois já começa a retirar os chamados gelos baianos da via, responsáveis por inúmeros ferimentos e mortes de motoristas e motociclistas.

O local é um dos principais corredores comerciais da cidade, e hoje se encontra com uma verdadeira cicatriz cortando a via. As obras foram paralisadas em 2014, causando a falência de diversos estabelecimentos.