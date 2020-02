Projeto de MS que promove trabalho de presos e reforma escolas ganhará o Brasil

Valdenir Rezende

Programa de reforma de escolas públicas com mão de obra de presidiários será levado a outras unidades da federação. Em visita a Campo Grande, nesta sexta-feira (14), o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, confirmou que a iniciativa será incluída em outro programa, o Justiça Presente, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão que ele também preside.

A principal agenda do ministro, que também visitou os tribunais de Justiça, Regional do Trabalho, e também o fórum da Justiça Federal, foi na escola Lino Vilachá, localizada no Bairro Nova Lima, região Norte de Campo Grande. A unidade é a 12ª escola pública reformada por meio do programa.

"Este trabalho de ressocialização é muito importante, e o trabalho do juiz Albino (Coimbra Filho) mostra que ressocializar é possível", afirmou Dias Toffoli. "Ver o reeducando dentro da escola também é muito simbólico, não é?", comentou o presidente do STF.

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), presente no evento, também elogiou a iniciativa. "É um ganha-ganha. Ganha o governo, que reforma as escolas por um custo menor, ganha o presidiário, que tem a oportunidadea de trabalhar, e ganha toda a sociedade", pontuou.