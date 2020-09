PROCEV divulga programação cultural da semana

Redação

Pró-reitoria de Cultura, Extensão e Vivência (Procev) divulgou a programação cultural da Plataforma Virtual (culturaufmt.wordpress.com) desta semana. A cada dia, uma novidade será publicada na plataforma, com o objetivo de manter a relação com o público, durante o período de pandemia.

Na terça-feira (15), a partir das 19h30, a Temporada de Filmes Online exibe cinco curtas de Maurício Falchetti, egresso do curso de comunicação da UFMT e da pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea (ECCP). Falchetti produziu diversos curtas independentes com baixíssimo orçamento e muita criatividade. Diferentes espaços da universidade e entorno serviram de locações para os curtas do realizador, que desenvolveu uma estética de equipe calcada no trabalho colaborativo entre amigos e colegas de universidade.

Na quarta-feira (16), a Cultura e Vivência da UFMT apresenta a artista Adriana Milano, administradora do coletivo virtual de arte Benditomercado. Iniciou sua carreira em 2001, com a criação de relicários, cuja inspiração vem da fé, sincretismos, diversidade e liberdade religiosa.

Na quinta-feira (17), a Plataforma Virtual Cultura e Vivência recebe um bate-papo com o compositor e regente Carlos Taubaté, que conta sua trajetória musical e prossional num descontraído e motivador bate-papo, que passeia pelas memórias dos tempos de estudante, quando ainda cursava Engenharia Civil até a atualidade, como renomado regente de coros.

No sábado (19), o Coral da UFMT, em parceria com o grupo [re]Percute, apresenta o concerto "Carmina Burana", apresentado em 8 de dezembro de 2017, como parte da programação do aniversário de 47 anos da Instituição.

E, no domingo (20), a Academia da Orquestra Sinfônica recebe Fernando Pereira e Pedro Visockas para uma live sobre Valor e Utilidade Social. O tema tem como provocação a síntese entre prática instrumental musical, mercado de trabalho, valores sociais e projetos de vida.

Confira todas as apresentações e eventos na plataforma virtual.