Presidente da AL com suspeita ao Covid-19

O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho (DEM) está com suspeita de covid-19. Ele já havia feito o teste anteriormente, mas o resultado foi negativo. Agora, espera resultado de novo exame. O político apresentou mal estar no fim de semana e toma as providências de isolamento.

Da assessoria:

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (DEM) não testou positivo para a Covid-19. Contudo, nesta segunda-feira (13) acordou indisposto, com dor de garganta e, por isso, irá fazer novo exame hoje e aguardará o resultado em isolamento domiciliar, seguindo protocolo de cuidados necessários.