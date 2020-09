Prefeitura promove mudanças e chega a nove mulheres à frente de suas secretarias

Redação

A Prefeitura de Cuiabá alcançou a histórica marcar de nove mulheres no comando de suas secretarias. O número será oficializado na tarde desta terça-feira (29) com a publicação no Diário Oficial de Contas, que promove novas mudanças organizacionais na administração do Município. Dessa vez, o secretário de Governo, Lincoln Sardinha, deixa a Pasta para dar andamento em seu projeto pessoal.

Ao mesmo tempo, com a transferência de Ozenira, a adjunta de Gestão, Mariana Cristina Ribeiro dos Santos, assume a titularidade da Secretaria. Mariana é nascida em Uberaba/MG, e possui formação em direito. É pós-graduada em Direito Empresarial, Negocial e do Consumidor, pela Fundação Escola do Ministério Público de Mato Grosso. Ao longo de sua carreira, também já exerceu a chefia da assessoria jurídica, na própria Secretaria Municipal de Gestão.

Com a mudança, o Executivo municipal chega a nove mulheres à frente de suas secretarias. Além de Ozenira e Mariana, Cuiabá possui Silvia Andreato, na Obras Públicas, Edilene Machado, na Educação, Hellen Ferreira, na Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Débora Marques, na Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Elis Regina, na Secretaria de Mulher, Iracilda Campos, no Turismo, e Juliette Caldas Migueis, na Procuradoria Geral do Município.

OUTRAS MUDANÇAS

Além das alterações no comando das Secretarias, a publicação promove também a servidora efetiva Renata Figueiredo Bicudo Sardinha como secretária-adjunta na pasta de Habitação e Regularização Fundiária. Em sua carreira no serviço público, Renata já atuou como professora concursada na Secretaria de Educação e, posteriormente, foi aprovada em outro concurso para psicóloga na Assistência Social. A servidora é formada em Pedagogia e Psicologia, além de também já ter trabalhado no Tribunal de Contas do Estado como coordenadora da Escola de Contas e no Planejamento Estratégico.

Na Empresa Cuiabana de Saúde Pública, Alexandre Beloto deixa o posto de diretor-geral e em seu lugar assume Célio Rodrigues da Silva, que já fazia parte da equipe como diretor Administrativo e Financeiro. Célio é formado em Administração, já foi oficial do Exército, onde desempenhou funções administrativas nas áreas de licitações, contratos e financeiro. Também atuou como diretor Administrativo Financeiro e secretário-adjunto da Secretaria de Saúde de Cuiabá, além de diretor-geral do Hospital Metropolitano de Várzea Grande.