Prefeitura não terá expediente no Natal e no Ano Novo; serviços essenciais serão mantidos

Em razão das celebrações de Natal os órgãos da administração municipal não terão expediente nos dias 24 e 25 de dezembro, datas nas quais são decretados ponto facultativo e feriado, respectivamente.

A norma se repete nos dias 31 de dezembro e 1 de Janeiro, na passagem Ano Novo. Em ambas as ocasiões apenas os serviços essenciais como saúde, manutenção de distribuição de água, defesa civil, fiscalização e orientação do trânsito serão mantidos.

Na saúde, as Unidades de Urgência e Emergência de Pronto Atendimento (UPAs), funcionam regularmente. Além dessas, as policlínicas e o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá também estarão com as portas abertas para atender a população.