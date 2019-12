Prefeitura leva ações de zeladoria para o bairro Jardim Industriário I

Localizado na região Sul da Capital, o bairro Jardim Industriário I será beneficiado pelo programa Mutirão da Limpeza, neste sábado (21). Esta é a 61ª comunidade atendida com a ação de zeladoria da Prefeitura de Cuiabá, somente neste ano. Para esta edição, serão disponibilizados mais de 250 servidores, que atuação no período das 7h às 11h.

Conforme planejamento da Secretaria de Serviços Urbanos, o bairro recebe o Mutirão da Limpeza ao menos duas vezes a cada ano, sendo uma no período de seca e a outra no início da estação chuvosa. A atuação programada é uma forma encontrada pelo Município de intensificar o combate aos focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti.

Neste sábado, serão executados os serviços de limpeza das ruas, pintura de meio-fio, podas de árvores, roçagem, manutenção na iluminação pública e eliminação dos pontos de descarte irregular de lixo. Outro importante serviço prestado é o já conhecido Cata-treco, que oportuniza aos moradores a realização do descarte de materiais inservíveis, de maneira segura e dentro da lei.

Nesse sentido, a orientação é que a população faça antecipadamente a limpeza de seus quintais e deixe todos os materiais inservíveis separados para que a equipe de serviço possa coletar e dar a destinação apropriada aos resíduos.