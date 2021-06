Divulgação Operação mira líderes de organizações criminosas de outros estados que estão refugiados no Rio

As polícias Civil e Militar do Rio, em conjunto com as polícias civis do Pará e do Amazonas, realizam uma megaoperação, na manhã desta sexta-feira (18), para cumprir mandados de prisão contra líderes de organizações criminosas de outros estados que se instalaram em comunidades do Rio. Os alvos, segundo investigações, estão refugiados na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, na Zona Norte da cidade. Um deles é o traficante Mano Kaio, um dos chefes do tráfico do Comando Vermelho, investigado por orquestrar uma série de ataques em Manaus, no Amazonas.

Também são cumpridos mandados de prisão nos estados do Amazonas e São Paulo. Até a última atualização, cinco suspeitos foram presos. Francisco de Assis Rodrigues Monteiro Júnior e Raimundo Lima da Silva, e mais uma pessoa foram localizados em Manaus, e Tais de Oliveira Lisboa e um homem ainda não identificado, em São Paulo.

No Rio, dois suspeitos foram baleados em confronto na Vila Cruzeiro. Ambos foram socorridos e levados para o Hospital Getúlio Vargas. Segundo informações iniciais, um deles não resistiu e morreu.