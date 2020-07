Operação conjunta fiscaliza desmatamento em áreas de preservação na região do Manso

REDAÇÃO

Uma operação conjunta realizada na região do Manso, município de Chapada dos Guimarães (67 km ao norte de Cuiabá), foi deflagrada nesta quarta-feira (22.07) pelas equipes da Delegacia Especializada de Defesa do Meio Ambiente (Dema) da Polícia Civil, Batalhão Ambiental da Polícia Militar e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Polítec).

A fiscalização tinha o objetivo de averiguar denúncias sobre desmatamento em áreas de preservação permanente (APP).

Quando as equipes chegaram ao local indicado, constataram a veracidade da denúncia, sendo encontrados “barracos” improvisados à beira do lago do Manso, porém, não foi localizada nenhuma pessoa. Em vistoria na região, foram encontradas duas armas de fogo, munições intactas, arma de pressão e uma rede de pesca.

Após identificarem o dono de um dos barracos, os policiais entraram em contato com ele por telefone, solicitando que compareça à delegacia para prestar esclarecimentos.

Em outro ponto indicado, os policiais fiscalizaram a área de preservação permanente também com a finalidade de verificar denúncia de desflorestamento da vegetação sem a devida autorização do órgão ambiental.

No local, também foi constatada a destruição da vegetação nativa e também foram encontrados “barracos”, onde foram realizadas buscas. Em um dos deles foram encontradas escondidas duas armas de fogo, cartucheiras, e quatro cartuchos deflagrados, porém, novamente nenhum suspeito foi localizado.

Diante dos fatos, os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia do Meio Ambiente, em Cuiabá, para as providências cabíveis.