“Nosso compromisso é dar estabilidade”

Com mais de quatro meses de batalha frente à pandemia de Covid-19, tomando uma série de medidas que visam conter o avanço do contágio pelo novo coronavírus em Cuiabá, o prefeito Emanuel Pinheiro afirma que o trabalho da Prefeitura tem sido intenso e que o combate ao vírus é prioridade de sua gestão.

“O prefeito puxou para si e vem a frente de todo esse processo, desde a necessidade de se conscientizar e ter o apoio da população no comportamento e na conduta de cada um, até todas as ações. De forma transparente, a Prefeitura vem agindo e procedendo para combater a propagação da Covid-19 em Cuiabá”, disse em suas redes sociais, na segunda-feira (13).

Ao lado do deputado federal Emanuel Pinheiro Neto e do presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Misael Galvão, o prefeito destacou que essa é também a luta de outros poderes e instituições e que, juntos, todos sairemos da crise sanitária. “Nosso compromisso com a sociedade cuiabana é dar estabilidade, conforto e esperança para a nossa população. E estamos unidos, Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, bancada federal, Assembleia Legislativa, Poderes e instituições, estamos todos unidos no combate à essa pandemia”, asseverou.

Conforme Pinheiro, mesmo com dificuldades e falta de apoio de alguns segmentos, Cuiabá tem avançado no combate a Covid-19, atingindo números significativos de preservação à vida. “Não obstante o número de casos confirmados e o número de óbitos, pois uma morte para nós já é demais, estamos trabalhando dia e noite. E se não fosse o trabalho da Prefeitura de Cuiabá nesses meses de sofrimento e angústia com a pandemia, teríamos hoje um saldo muito maior de óbitos e um saldo muito maior de casos confirmados. Sempre lembrando que, graças ao trabalho da Prefeitura da Capital, no começo da pandemia Cuiabá representava 63% do total de casos confirmados. Hoje, Cuiabá representa 24% do total de casos confirmados de Covd-19 no Estado”, salientou.

Dentre os avanços, o prefeito apontou a entrega de novos 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital de Referência à Covid-19 (antigo Pronto Socorro), somando 115 leitos de UTI exclusivos para tratamento de pacientes com Covid-19 na rede municipal, além dos leitos de estabilização na rede secundária.

“A Prefeitura já abriu leitos de estabilização nas UPAs e policlínicas. Muitos pensam que são UTIs mal montadas. Não é! É a determinação nossa de salvar vidas, montando leitos de estabilização em todas as UPAs e policlínicas para evitar que o paciente agrave e tenha que vir para uma UTI. E com isso estamos salvando vidas”, explicou o gestor.