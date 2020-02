Naufrágio no Amapá deixa 2 mortos e 16 desaparecidos

Divulgação

O navio Anna Karoline 3 naufragou na madrugada deste sábado (29.fev.2020) nas proximidades da Boca do rio Jari, no estado do Amapá. De acordo com a Marinha do Brasil, o comandante da embarcação relatou que a queda dos passageiros na água ocorreu em momento de forte ventania. Alguns teriam sido resgatados por uma balsa que passava pelo local.