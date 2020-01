Mulher é presa pela sétima vez por manter jogos de azar em Águas Claras

A dona de uma residência com jogos de azar em Águas Claras foi presa pela sétima vez. Após uma denúncia, o Grupamento Tático Operacional da Polícia Militar 37 (Gtop 37) apreendeu no cassino ilegal, localizado na QS 9, lote 8, três máquinas caça-níqueis. No momento, dois homens estavam jogando no local. Todos os envolvidos foram conduzidos para a 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).



Às 20h, militares receberam a denúncia de uma pessoa na rua sobre jogos de azar na residência. A mulher, de 38 anos, se identificou à Polícia Militar (PMDF) como proprietária da casa. Ao entrar, os policiais encontram máquinas de jogos de azar, um estabilizador, cadernos de anotações e R$ 326.



A mulher foi liberada após assinar termo de compromisso de comparecimento em juízo.



Memória

A mulher foi presa peo mesmo motivo em 4 de janeiro deste ano. Os militares abordaram um homem em atitude suspeita dentro de um veículo e fizeram a abordagem. Ele estava com uma grande quantidade de dinheiro e confessou que usaria para realizar jogos de azar.