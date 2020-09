MT PAR e Intermat começam a cadastrar famílias

Redação

O MT PAR Participações S/A começou o cadastramento das famílias do bairro São Carlos, em Cuiabá, para regularizar títulos fundiários. O trabalho é fruto de uma parceria entre o MT PAR e o Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat) que vai conceder, até o fim de 2020, um total de 7 mil títulos em Cuiabá e Várzea Grande.

No Residencial São Carlos são 976 imóveis, dos quais 599 ainda estão pendentes de registro, segundo levantamento realizado pelas equipes dos órgãos parceiros a partir das matrículas dos imóveis.

O presidente do MT PAR, Wener Santos, acompanhou na manhã de quinta-feira (10) o cadastramento das primeiras famílias. Para Wener, a parceria traz mais agilidade na efetivação da regularização fundiária urbana e trará segurança às famílias que aguardam há anos essa documentação.

“Ter a sua escritura, uma casa regularizada, é o sonho de muitos mato-grossense, e o esforço em conjunto entre os órgãos está tornando isso possível”, disse.

A dona de casa Benedita Rodrigues foi uma das beneficiadas pelo mutirão. Ela aguarda há seis anos pelo título.

“Agora eu estou mais tranquila, pois tenho a certeza que a casa será minha. É uma sensação maravilhosa”, contou.

Segundo a presidente do bairro, Rosângela Jobim, a parceria entre o MT PAR e o Intermat representa uma vitória para os moradores do Residencial São Carlos.

“As pessoas estavam ansiosas para ter o título definitivo em mãos. É um desejo que carregamos no coração e que agora está sendo concretizado em nossa comunidade. Há famílias esperando por isso há três décadas”, disse.

A regularização dessas moradias faz parte do Projeto Endereço Certo, do Governo de Mato Grosso, e tem como objetivo auxiliar famílias a formalizarem o direito de propriedade dos seus imóveis da extinta Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso (Cohab-MT) por meio dos títulos definitivos.

A documentação definitiva será entregue pelo Governo do Estado, com registro em cartório e de forma gratuita. A partir da regularização, o morador passa a ter uma série de benefícios, entre eles, o acesso a crédito e programas de assistência social. Para mais informações o telefone para contato é (65) 99625- 5273 (WhatsApp).