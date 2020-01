Motorista liberada pela Justiça após matar ciclista no DF confessou ter consumido álcool e cocaína, diz polícia

A mulher de 24 anos que atropelou e matou um ciclista em Ceilândia, no Distrito Federal, confessou ter consumido álcool e cocaína antes do acidente. A informação foi confirmada pelo delegado Gutemberg Morais, que investiga o caso.

O acidente ocorreu no começo da noite de sábado (25), na DF-459. Jailson Barbosa de Oliveira, de 34 anos, ia para o trabalho e usava a ciclofaixa. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas morreu na manhã desta segunda-feira (27).

Além de estar embriagada, Luzia Ferreira de Assis não tinha carteira de habilitação. Presa em flagrante, ela foi liberada pela Justiça sem pagamento de fiança, após audiência de custódia no domingo (26).

Justiça manda soltar motorista embriagada e sem CNH que atropelou ciclista no DF

Segundo Gutemberg Morais, a jovem deve responder por homicídio doloso – quando o suspeito assume o risco de matar. A Defensoria Pública do DF, que representa Luzia, disse que "não se manifesta publicamente sobre a linha de defesa apresentada por investigados, a não ser que haja autorização destes".

O delegado Gutemberg Morais afirma que o carro envolvido no acidente foi comprado por Luzia e o companheiro há cerca de três meses. Nenhum deles, no entanto, possui carteira de habilitação.

Ainda de acordo com o policial, mesmo com a confissão da jovem, exames vão comprovar as substâncias utilizadas por ela no dia do acidente. Após a conclusão das investigações, o inquérito deve ser encaminhado ao Ministério Público do DF, que vai decidir se apresenta denúncia.