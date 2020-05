Maranhão registra 3.506 casos confirmados de covid-19 e 204 óbitos

a noite desta quinta-feira (30), a Secretaria do Estado de Saúde divulgou o boletim atualizado sobre o coronavírus no Maranhão. De acordo com os dados, o número de casos confirmados subiu para 3.506, sendo 204 óbitos. Ainda de acordo com a SES, também foram registradas 784 pessoas recuperadas.

Conforme o novo boletim, em 24, a SES registrou 316 casos novos positivos de covid-19 no Estado e mais vinte óbitos. Foi contabilizado também 449 profissionais de saúde infectados pelo novo coronavírus no Maranhão. Destes, 349 já estão recuperados.

Em relação aos óbitos, a SES confirmou mais 20, sendo um homem de 75 anos, sem comorbidades, residente em São Benedito do Rio Preto; homem de 44 anos, com hipertensão e diabetes, residente em Cachoeira Grande; mulher de 37 anos, com hipertensão, diabetes e problemas neurológicos, residente em Esperantinópolis; homem de 69 anos, com diabetes, residente em Bacabeira.

Os outros 16 óbitos foram registrados em São Luís, sendo 13 homens e três mulheres, são eles: homem de 75 anos, com hipertensão e diabetes; homem de 81 anos com hipertensão; homem de 89 anos, com hipertensão; mulher de 62 anos, com hipertensão e diabetes; mulher de 44 anos, com doença renal crônica; homem de 75 anos, com hipertensão; homem de 58 anos com hipertensão e diabetes; homem de 74 anos, com hipertensão; homem de 62 anos, com diabetes; homem de 71 anos, sem comorbidades; homem de 63 anos, com hipertensão e diabetes; mulher de 53 anos, com hipertensão, diabetes, problemas cardiológicos e doença renal crônica; homem de 84 anos, com problemas cardiológicos; homem de 79 anos, com hipertensão e diabetes; homem de 79 anos, com diabetes e homem de 83 anos, com hipertensão, diabetes e problemas cardiológicos.

Lockdown na Ilha de São Luís

O governador Flávio Dino se pronunciou na noite desta quinta em uma de suas redes sociais para falar que nesta sexta-feira (1) fará uma coletiva, às 10h, sobre a decisão judicial de lockdown na Ilha de São Luís por conta da pandemia do novo coronavírus.