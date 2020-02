Major Olímpio diz que anistia não será negociada no Ceará; PMs mantêm motim

Sérgio Lima/Poder360

O senador Major Olímpio, atual líder do PSL no Senado, disse nesta 6ª feira (21.fev.2020) que não haverá negociação de anistia para os militares amotinados no Ceará. Ele e uma comissão de senadores estão no Estado para mediar a negociação entre o governo e a categoria.

A proposta do governo, de acordo com Olímpio, era discutir o projeto de Lei sobre o reajuste salarial da categoria na próxima semana, caso os policiais cessassem o movimento. Também foi oferecida a possibilidade dos militares ainda não identificados se afastarem da paralisação até as 7h desta 6ª (21.fev) sem incorrerem em processos disciplinares.

Os policiais recusaram os termos e decidiram manter a paralisação.

Sem anistia

De acordo com Olímpio, o governo do Estado não está disposto a negociar anistia aos amotinados por ser “1 fator gerador de indisciplina.” É ilegal que policiais entrem em greve. Agentes de segurança pública que suspendem suas atividades estão sujeitos a sanções disciplinares e podem responder por crime militar.

O senador afirmou que anistiar os policiais cearenses “desencadearia 1 sentimento de impunidade para ações semelhantes no país todo”. Ele também se posicionou contra a demissão em massa dos policiais e disse que as condutas precisam ser “individualizadas.”

A Segurança Pública do Ceará está sob a responsabilidade da Força Nacional desde às 7h desta 6ª feira (21.fev). O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, autorizou o envio das tropas depois que o senador Cid Gomes (PDT) foi baleado na 4ª feira.

Ele conduzia uma retroescavadeira na direção de policiais amotinados em 1 quartel. Assista aqui ao momento do incidente.

Bancada da Bala é contrária a paralisação

Nesta 6ª feira (21.fev) a a Frente Parlamentar da Segurança Pública afirmou posição “contrária a qualquer tipo de paralisação por parte dos policiais”. O coordenador da bancada, deputado Capitão Augusto (PL-SP), diz que há chance de o movimento dos policiais militares do Ceará se alastrar pelo país.