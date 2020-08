Lisiane lança programa de mentoria online

Redação

Em busca de ajudar todas as advogadas que estão sendo prejudicados por essa pandemia, a advogada Lisiane Schmidel lançou um programa online chamado “Programa mais que Advogada”, que segue a mesma metodologia empregada em suas mentorias individuais.

O curso traz metodologias baseadas em sua experiência profissional, aliada às técnicas de coaching e programação neurolinguística, desta forma, o conteúdo ensina os caminhos para que as alunas possam alcançar a alta performance profissional sem abrir mão da qualidade de vida.

Alguns dos tópicos abordados pelo programa serão:

• Vencer a insegurança e o medo que te paralisa de crescer e avançar na carreira;

• Captar e fidelizar os melhores clientes, tudo dentro das regras da Ordem dos Advogados do Brasil;

• Saber como precificar e negociar honorários advocatícios com modelos de contrato;

• Usar o marketing jurídico ao seu favor para se tornar uma autoridade no segmento.

A advogada relata que no início da sua carreira profissional teve apenas advogados mentores, e sentiu falta de um exemplo feminino, que já tivesse percorrido o mesmo caminho que ela gostaria de trilhar.

“Quando buscamos referências do nosso gênero, encontramos mais facilmente figuras ligadas ao serviço público como na magistratura e Ministério Público. Poucas eram as advogadas que se punham ou eram alçadas ao destaque social, o que faz com que as jovens advogadas, como fui um dia, sintam uma carência de representatividade e mais, uma carência de mulheres que pudessem ser suas mentoras”, diz a dra. Lisiane Schmidel.

Os benefícios para esse programa são:

Aulas gravadas assistir quantas vezes quiser durante 1 Ano;

• Mentorias em grupo ao vivo durante 1 vez por mês durante 1 ano;

• 15 Dias de assessoria por e-mail ;

• Grupo exclusivo de alunas no Facebook ;

• Acesso a e-books exclusivos;

• Acesso a modelos de contratos e outros documentos;

• Acesso a planilhas exclusivas.

“Vivemos uma advocacia de competitividade acirrada devido à grande oferta. Nunca houve tanta oferta de profissionais na advocacia. Em comparação em termos populacionais, ainda estamos adequados, porque nossa população é imensa, mas para os profissionais, existem desafios que antes não existiam”, finaliza a advogada.

