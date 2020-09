Licitação para asfaltar novo acesso ao Terminal Ferroviário é aberta

Redação

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, abriu processo licitatório para contratação de empresa de engenharia para executar obras de pavimentação de 35,9 quilômetros da MT-040/299, em Itiquira (363 km de Cuiabá).

A obra vai permitir uma nova rota de acesso por via asfaltada ao Terminal Ferroviário no Município e contribuir para o desenvolvimento do agronegócio e da economia de Mato Grosso.

A pavimentação será realizada na MT-040/299 no trecho que vai do entroncamento da MT-461, passando pela sede do município de Itiquira, até chegar ao Terminal Ferroviário. O valor estimado da licitação para a realização das obras é de R$ 32,2 milhões.

De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, a pavimentação deste trecho atende a uma determinação do governador Mauro Mendes para melhorar a logística para o escoamento de grãos. A obra vai impactar sobremaneira no custo do frete, o que ocasionará o seu barateamento e dará aos produtores um maior incentivo para aumentar a produção agrícola.

Além disso, vai contribuir com o desenvolvimento do próprio município de Itiquira, que terá mais uma alternativa asfaltada para chegar até a BR-163, pelas rodovias MT-370 e MT-299, e também o acesso ao terminal ferroviário facilitado.

O terminal de Itiquira funciona desde 2012, compreende aproximadamente 6 quilômetros de extensão e tem movimentação estimada de 2,5 milhões de toneladas por ano, em direção ao Porto de Santos (SP).

A licitação para a pavimentação do trecho será na modalidade Regime Diferenciado de Contratação (RDC), do tipo menor preço. A sessão pública de abertura das propostas será realizada no dia 8 de outubro, às 9h, na sala de reuniões da própria Sinfra.

Tanto o projeto executivo, quanto demais documentações complementares, assim como o edital, encontram-se disponíveis no site da Sinfra para consulta. Eventuais esclarecimentos de dúvidas quanto ao edital poderão ser solicitados, preferencialmente, via e-mail cpl@sinfra.mt.gov.br, até cinco dias anteriores à sessão pública.