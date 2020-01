Juíza condena loja a indenizar resort por furto em estacionamento

MidiaNews

A RN Comércio Varejista S.A, antiga City Lar e atual Ricardo Eletro, foi condenada a indenizar em R$ 10,8 mil, por danos materiais, o Resort Malai Manso, que teve uma Kombi de sua propriedade furtada no estacionamento da loja, em Cuiabá.

A decisão é da juíza Ana Paula da V. Carlota Miranda, da Quinta Vara Cível.

De acordo com os autos, no dia 15 de abril de 2016, um funcionário do resort foi até o estabelecimento com o veículo comercial para realizar a compra de alguns produtos.

Contudo, ao retornar do interior da loja, constatou o arrombamento da porta lateral direita, bem como o furto de todos itens que estavam no interior do veículo.

Diante dos documentos contidos nos autos, resta evidente a ocorrência do furto dos itens que estavam no interior do veículo do autor, deixado no estacionamento da loja

O funcionário, então, acionou imediatamente o responsável da loja. No entanto, segundo os autos, nada foi feito. Ele, então, se dirigiu à delegacia e registrou um boletim de ocorrência.



Ainda conforme os autos foram furtados do veículo uma série de itens que totalizavam um prejuízo de R$ 10,8 mil.

Em sua defesa, a loja alegou que o funcionário do resort não estacionou o veículo no estacionamento do estabelecimento, mas, sim, em via pública, motivo pelo qual não possui responsabilidade sobre os fatos.

Em sua decisão, porém, a magistrada afirmou que a loja não conseguiu comprovar nos autos a sua alegação.

Por outro lado, conforme ela, o resort comprovou suas alegações, na medida em que apresentou provas documentais que demonstram que no dia e horário narrados, o funcionário esteve na loja realizando compras, bem como que no referido dia houve o furto de materiais que estavam no interior do veículo.

“A ré não conseguiu se desincumbir de seu ônus probatório e demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC, razão pela qual a procedência da demanda se impõe. Diante dos documentos contidos nos autos, resta evidente a ocorrência do furto dos itens que estavam no interior do veículo do autor, deixado no estacionamento da loja ré, ou seja, é certo a ocorrência do fato e o nexo causal entre a atitude negligente da ré, ausência do dever de vigilância, e o dano causado ao cliente”, diz trecho da decisão.



A juíza afirmou que é responsabilidade da empresa, que oferece a seus clientes estacionamento, garantir uma segurança absoluta.

“Com estas considerações e nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo procedente os pedidos desta de ação de reparação de danos materiais proposta por Malai Manso Hotel Resort S.A contra o RN Comercio Varejista S.A (Citylar), e condeno a ré ao pagamento a título de danos materiais à empresa autora no valor de R$ 10.817,27 (dez mil oitocentos e dezessete reais e vinte e sete centavos), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação (405, CC)”, decidiu.

Da decisão ainda cabe recurso.