Já são 88 os servidores infectados por Coronavírus no João Paulo II; estado ainda não divulgou dados da rede privada

Subiu para 88 o número de profissionais da saúde infectados com Coronavírus e que atuam no Pronto Socorro João Paulo II, segundo o secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo, durante coletiva realizada na tarde desta segunda-feira (27).

Um boletim parcial divulgado pela Sesau, informou que os casos confirmados de Covid-19 em Rondônia chegaram a 393. Em Porto Velho, foram registradas 65 internações e uma em Cacoal. Dos internados, 44 apresentaram resultados positivo para a doença e 21 são suspeitos. Outros 81 pacientes estão aguardando o resultado do exame para Coronavírus e 10 óbitos foram confirmados no Estado.

De acordo com a Sesau, 100 servidores do Hospital João Paulo II que realizaram o exame para Covid-19, apresentaram resultado negativo e já retornaram aos postos de trabalho. Dois servidores que foram infectados com a doença, foram curados e retornaram as suas atividades. Aproximadamente 260 exames já foram realizados.