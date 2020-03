Idoso oferece doces e estupra vizinho de 5 anos em MT

Um idoso de 69 anos foi preso pela Polícia Militar neste domingo (22) após ser acusado de abusar sexualmente de um menino de cinco anos no bairro São Matheus, em Sorriso (a 396 km de Cuiabá).

Conforme a PM, a criança que mora em uma residência atrás da casa do suspeito estava brincando no momento do estupro.

Uma testemunha informou aos policiais que teria ouvido os gritos de socorro da criança e quando foi ao local encontrou o menino com as roupas abaixadas e com sangramento no órgão genital.

Em seguida, o suspeito foi contido pelos moradores da região que também o agrediram. Após a chegada da PM, o idoso afirmou que sentia dores devido as agressões, mas não precisou receber atendimento médico.

A testemunha também informou que o homem usa doces e jogos no celular como atrativos para se aproximar das crianças, e que ele teria abusado de outras crianças na região. Ao ser questionado pela polícia, o menino confirmou ter sido abusado.

A criança deverá passar por um exame de corpo de delito. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil e o Conselho Tutelar.