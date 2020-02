Idoso destrói caixa eletrônico por não conseguir efetuar saque em MT

Um idoso de 64 anos foi flagrado por populares enquanto destruia a tijoladas dois terminais da agência do Banco do Brasil. Ele tomou a atitude após não conseguir efetuar o saque de seu dinheiro na noite deste sábado (15), na Avenida Marechal Rondon, em Colíder (632 km da Capital).

De acordo com a Polícia Militar, pessoas que passavam pelo local estranharam o movimento e acionaram a guarnição policial, que prendeu o idoso em flagrante ainda dentro do banco. Em entrevista a polícia, o homem relatou que ficou fora de controle e por isso pegou dois tijolos na rua atacou contra os caixas eletrônicos.

No local, policias encontraram os equipamentos destruidos e pedaços de cerâmica espalhados pelo chão. Durante revista pessoal, foi encontrada uma porção de maconha dentro da carteira do acusado.

O idoso ligou para um de seus filhos que compareceu na unidade bancária e revelou aos policiais que seu pai faz uso de remédio controlado e ainda mistura com bebida alcoólica, o que afeta o controle emocional e psicológico. Diante da situação, a PM entrou em contato com a gerência do banco e fez o registro do boletim de ocorrência.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclerimentos. Ele deve responder por crime de dano ao patrimônio alheio e porte de droga ilícita.