Governo tira R$ 134 milhões da folha do HRMS para usar com ‘gestão’ da Funsau

Divulgação

Por decreto, o governo do Estado cancelou R$ 134.821.026,00 para pagamento de pessoal e encargos sociais do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul). A publicação consta no Diário Oficial desta sexta-feira (28).

Também foram cancelados R$ 3.257.762,00 da gestão e manutenção do Hospital, oriundos de ‘outras despesas correntes’. Desse total cancelado, R$ 123.078.788,00 serão utilizados para pagamento de pessoal e encargos sociais da Gestão e Manutenção do FES (Fundo Estadual de Saúde).

Outros R$ 15 milhões serão destinados para ‘outras despesas’ da Gestão do FES. Ao todo, foram cancelados e suplementados R$ 138.078.788,00 com o decreto, assinado pelo governador em exercício Murilo Zauith (DEM).