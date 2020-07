Governo envia 300 mil testes rápidos para os municípios a partir desta quinta-feira

REDAÇÃO

O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), vai enviar aos 141 municípios do estado 300 mil testes rápidos, a partir desta terça-feira (21). Com a ação, o governo irá contribuir diretamente com o aumento da capacidade de testagem dos municípios e ajudar no diagnóstico e tratamento precoce dos pacientes.

“Nós compramos 400 mil testes rápidos e recebemos outros 100 mil em doação da JBS, tendo neste momento 500 mil testes rápidos para serem aplicados na população. É provavelmente o maior volume proporcional à quantidade de habitantes. Somando aos PCRs que já fizemos até o momento, significa que 20% da população poderá ser testada com esse conjunto de testes, o que é uma testagem bastante significativa”, destacou o governador Mauro Mendes.

De acordo com a SES, a base de cálculo utilizada para distribuição desses testes é o percentual de 8,5% da população de cada município. Assim, todos os municípios receberão quantidades proporcionais ao número de habitantes.

O secretário Estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, reforça que a SES incentiva a testagem no estado e lembra que já há comprovação que não é apenas por meio do teste que se pode chegar ao diagnóstico. O teste clínico também pode determinar se o paciente está com covid-19 ou não.

“O envio é um auxílio aos municípios, assim como estamos fazendo no Centro de Triagem, em Cuiabá. Buscamos atuar no sentido de auxiliar o atendimento executado pela atenção primária, que é de responsabilidade das prefeituras municipais”, esclarece o secretário.

Foram adquiridos pela SES, na China, 400 mil testes que custaram cerca de R$ 17,83 a unidade, valor muito abaixo da média; todos os testes foram homologados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Já outros 100 mil testes foram doados pela empresa JBS, por meio do programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”, e auxiliará no funcionamento do Centro de Triagem da Covid-19, na Arena Pantanal.