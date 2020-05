Governo avança na restauração de 79,8 quilômetros

A restauração 34,6 quilômetros da MT-246 está com 71,68% dos serviços concluídos e deve ser finalizada ainda neste semestre. A obra do Governo do Estado, por meio da secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), vai melhorar o acesso ao município de Barra do Bugres (165 km de Cuiabá).

A revitalização é executada no trecho que vai do entroncamento da BR-163/364, no Trevo de Jangada, até chegar na ponte sobre o Rio Currupira, na MT-246. O investimento é de R$ 16 milhões, oriundos do Programa de Desenvolvimento Sustentável de Turismo de Mato Grosso (Prodestur).

Além desse trecho na MT-246, o Governo do Estado também realiza a revitalização em parte da rodovia que vai da ponte sobre o Rio Currupira até chegar ao município, totalizando 45,2 quilômetros. Nesse trecho, já foram realizados 76,47% dos serviços e as obras estão temporariamente sem atividades para readequação do projeto. O investimento é de R$ 21 milhões também do Prodestur.

Com a conclusão dos dois lotes das obras, totalizando 79,84 quilômetros de revitalização, haverá a melhoria da trafegabilidade na região de Barra do Bugres, facilitando o acesso dos usuários do município a cidades como Acorizal e Jangada.

De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, as restaurações fazem parte do pacote de obras que o Governo do Estado tem feito na Região Médio-Norte.

“Temos muita obra nessa região, que são importantes. Toda essa região está sendo muito beneficiada pelo Governo Mauro Mendes”, disse o secretário.