Gladson diz que é “inevitável” coronavírus chegar no Acre

O governador Gladson Cameli afirmou nesta segunda-feira, 16, que é “inevitável o coronavírus chegar ao Acre”. A afirmação ocorreu durante entrevista coletiva na sala de reuniões do Palácio Rio Branco.

Acompanhado do secretário de saúde, Alysson Bestene e só secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade, do médico infectologista Thor Dantas, o promotor Gláucio Oshiro e dos demais membros do primeiro escalão do governo, Cameli disse que não buscou antecipar o debate devido a seriedade do assunto. “Nós iremos tomas todas as medidas cabíveis para se a gente possa evitar qualquer situação. Ainda não foi detectado nenhum caso. Eu mesmo participei das reuniões. Os exames que estão feitos aqui tem o prazo de 24h para da o diagnóstico. Para vocês verem que estamos usando todo tipo de tecnologias”, disse o governador.”Todas as viagens minhas e dos membros do governo estão canceladas”, disse.

Sobre suspensão de aulas, o Estado fará para não ser omisso. “É uma situação gravíssima. A Sesacee está tomando oda as medidas caso venha ser detectado será criado uma unidade exclusiva de atendimento para o coronavírus”, disse.

Cameli enfaixou ainda que até mesmo a ExpoAcre e festivais indígenas devem ser cancelados. “Estamos levando isso em conta. Vamos conversar. Não é uma questão de governo, mas sim uma necessidade”.

O governador ainda disse que a PGE, segurança Pública e Educação mandarão o levantamento para que todos os concursados sejam chamados. “Nós estamos precisando de gente nesse momento”, enfatizou,.lembrando que não participará de nenhum agenda fora do Estado.

O secretário da Saúde, Alysson Bestene, afirmou que o plano de ação e Contingência já havia sido elaborado pela pasta em parceria com o Ministério da Saúde. “No que diz respeito na parte de vigilância em saúde. Esse plano de ação vai mudando, não é estático. Estamos redobrando essa vigilância nas fronteiras e colocando nossas equipes laboratoriais para fazer os testes”, disse. O gestor afirmou que todas as ações serão regulamentadas por decreto.

“Todas as pessoas que chegarem no Acre, solicitaremos que as pessoas fiquem em suas residências numa quarentena voluntária, que em alguns casos a epidemia se manifesta em até 5 dias”, disse Alysson destacando que quem tiver com os sintomas que procure as unidades de saúde.

Bestene ressaltou que assim que. Primeiro caso foi registrado, o governo será o primeiro a comunicar aos veículos de comunicação.

O secretário de segurança, Paulo Cesar, afirmou que as fronteiras de Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil terão o efetivo do exército aumentado na região para fazer o trabalho preventivo e identificação de possíveis contaminados. “Já existe também o trabalho realizado nós aeroportos e rodoviárias. As unidades de custódia também terá atenção especial devido a grande concentração de pessoas. Nós teremos restrição em relação as visitas”, explicou.

O infectologista Thor Dantas afirmou que o vírus causa problemas em pessoas como idosos e pessoas com problemas crônicos. “O grande problema dessa epidemia não é pegar, mas sim se o amplificador dessa epidemia. E isso acaba chegando nos grupos de riscos. Se a gente na quer que os idosos adoeçam, devemos evitar. O medo é passar o vírus sem saber. O importante é que todas não viajem para fora do Acre”, argumentou o médico destacando que as pessoas que chegarem no Acre façam a quarentena coletiva por 7 dias e enfatizou: “esse não é o momento para festas, aglomerações.

Das 20 pessoas testadas no Acre, todos deram negativos para o coronavírus. Desse total, 8 apresentavam todos os requisitos da doença, mas foram descartados através de testes.