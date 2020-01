Filha é presa suspeita de matar pai, mãe e irmão em carro carbonizado

São Bernardo do Campo (SP)

A filha de um casal que morreu, junto ao filho adolescente, em um carro em São Bernardo do Campo na madrugada de terça-feita teve a prisão temporária decretada na tarde de quarta-feira. Ana Flávia Gonçalves, de 24 anos, e a companheira Carina Ramos, 31, são suspeitas de terem matado os pais e o irmão de Ana Flávia. As duas foram presas quando estavam a caminho do escritório de um advogado.

A polícia informou que as suspeitas entraram em contradição durante o interrogatório. O depoimento de uma testemunha também foi decisivo para o indiciamento.



Os investigadores acreditam que outras pessoas também possam estar envolvidas no caso.



Um pequeno velório está marcado para a tarde desta quinta-feira e enterro dos restos mortais da família.