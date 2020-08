Emanuel cria Secretaria de Turismo

REDAÇÃO

O Prefeito Emanuel Pinheiro criou a Secretaria de Turismo (que antes estava vinculada à Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo) com o objetivo de explorar melhor o potencial de Cuiabá nesse ramo e preparar a Capital para, nos próximos anos, ter uma política pública forte e em amplo diálogo com o setor produtivo. Esse é um compromisso do gestor com o setor, que tem muito a contribuir com a cidade. A publicação da reforma administrativa deve ocorrer nesta terça-feira (11).

Para comandar a pasta o prefeito escolheu Iracilda Maria Dantas de Campos, empresária e graduada em Direito pela Universidade de Várzea Grande (Univag). Ela também tem formação nas áreas de gestão de recursos, critérios de processos e cultura da Inovação. Já foi secretária de Assistência Social no Município de Várzea Grande, diretora e coordenadora de escola, assessora especial do Núcleo de Ações Voluntárias do Governo do Estado e atua como voluntárias em diversas ações sociais.

“Iracilda vai trabalhar na articulação com o trade e a sociedade em geral para criar as políticas públicas visando a gestão nos próximos quatro anos. Este plano plurianual começará a ser executado a partir de 2021 para que Cuiabá nunca mais retroceda. Pela primeira vez, vamos ter uma política pública voltada ao Turismo na capital”, disse o prefeito.

De acordo com a nova secretária municipal, a ideia da pasta é nestes meses que faltam para o fim da atual gestão, elaborar um plano para a próxima gestão utilizar como parâmetro. “A ideia é estar preparado para entrar em 2021 já com um projeto. Vou fazer o meu máximo para isso, tenho muitos parceiros, gosto de desafios, de criar projetos, sempre nos bastidores. Estou muito feliz em ter recebido do prefeito essa missão”, declarou.