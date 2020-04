Doria diz que só detalha fim do isolamento de São Paulo em 8 de maio

Divulgação

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anuncia nesta 4ª feira (22.abr.2020) 1 plano para a saída gradual do isolamento social feito para conter as infecções de covid-19 –doença causada pelo novo coronavírus–, mas os detalhes só devem sair em 8 de maio. A data foi citada pelo próprio governador em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

Doria fala com a imprensa nesta 4ª no Palácio dos Bandeirantes, às 12h30. O programa passará a valer em 11 de maio, dia seguinte ao término da quarentena.

São Paulo começou o isolamento em 24 de março. É o Estado que mais registra casos e mortes por covid-19 no Brasil.

De acordo com o governador, primeiro o governo irá medir o resultado do isolamento social. Depois, analisar quantas pessoas estarão infectadas e quantas morreram nas próximas duas semanas, consideradas por muitos cientistas o pico da doença no país. Por fim, analisar a capacidade de atendimento e suporte da saúde pública e privada no Estado.

Doria apontou o diálogo como a solução para lidar com a pressão dos prefeitos que pedem a reabertura dos comércios para reaquecer a economia. “Temos conversado com os prefeitos que se sentem mais pressionados por suas populações. É 1 comportamento normal. O que não vamos permitir é confronto nas decisões do Estado, porque elas se aplicam, até 10 de maio, a todos os 645 municípios [de São Paulo]”, disse.

Quando perguntado se haverá multas caso o índice de isolamento não fique na faixa desejada (50% a 60%), Doria respondeu que prefere fazer 1 apelo à consciência das pessoas.

Em 10 de abril, o governador subiu o tom e disse que a polícia do Estado iria advertir, orientar e até mesmo decretar prisão para pessoas que insistissem em desrespeitar as regras de distanciamento social. Depois, em 14 de abril, recuou e sugeriu a criação de uma “corrente de amor”, anunciando uma orientação educativa para comércios e serviços.

Arrependimento com Bolsonaro

No 2º turno das eleições de 2018, Doria declarou apoio a Jair Bolsonaro, pedindo votos em uma união que ficou conhecida como “BolsoDoria”. A relação se desgastou depois do início dos mandatos. Bolsonaro enxerga o tucano como 1 possível concorrente ao Planalto nas eleições de 2022.

Com a pandemia de covid-19 os 2 políticos acirraram ainda mais a oposição. Bolsonaro defendeu que só idosos e pessoas doentes fizessem a quarentena e Doria, assim como a maioria dos governadores, defendeu que todas as pessoas que pudessem deveriam evitar aglomerações e ficar em casa.

Em entrevista ao jornal, Doria disse ter se arrependido de ligar sua imagem a Bolsonaro nas eleições de 2018.

“Não tinha a perspectiva de ter 1 presidente que pudesse vir a ter comportamentos tão irresponsáveis, tão distantes da verdade, tão condenáveis sobretudo numa situação de pandemia como essa. Há 4 mandatários assim [no mundo]. Três são ditadores, 1 da Nicarágua e 2 de repúblicas que pertenceram à União Soviética [Belarus e Turcomenistão]. Esses 3 ditadores negaram a pandemia e vêm orientando equivocadamente as populações. E o outro foi o presidente Jair Bolsonaro, que felizmente não conseguiu implementar a sua irresponsabilidade, pois os 27 governadores dos Estados tiveram uma posição oposta e defenderam a vida”, disse.