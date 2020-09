Defesa de babá que estuprou bebê em Canoas diz que ela tem problemas mentais

Divulgação

O advogado de defesa de Francieli Stegues Lopes de 32 anos – presa em flagrante por estuprar uma bebê de 10 meses, em Canoas – informou que ela tem problemas mentais. Segundo, Antônio Ricardo Garlet, foram apresentados dois exames que comprovam que ela tinha problemas mentais e que, a Justiça determinou que a Susepe submeta a acusada a um novo exame.

Além disso, o advogado informou que durante o depoimento Francieli disse que era manipulada por Abreu Fernando Oliveira da Silva, 52 anos, que recebia os vídeos do estupro. Antônio relatou que o preso disse que o ato não era uma prática criminosa e a auxiliava financeiramente na aquisição de medicamentos e realização de procedimentos médicos.

Conforme a Polícia Civil, Franciele gravava os atos e encaminhava para o namorado através de um aplicativo de mensagens. A mãe da criança flagrou o momento em que a babá enviava um vídeo, no qual a presa masturbava a vítima, e denunciou o fato. A babá fugiu do local, mas foi presa pelos policiais.

Segundo o delegado Pablo Queiroz Rocha, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), a presa confessou o crime com detalhes. “A confissão impressionou pela riqueza de detalhes sobre o fato, as absurdas justificativas apresentadas e também pelo amplo material probatório apresentado pela família da flagrada, que colaborou na instrução do feito.

O delegado ainda reforçou que a ação da polícia impediu que a mulher fizesse novas vítimas. “A presa admitiu que já observava e se encontrava próxima de uma possível vítima futura de atos sexuais do casal. Fotos da possível futura vítima foram encontradas no celular da babá”. O delegado regional Mário Souza, diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (2ª DPRM), enfatizou que o crime choca pela repugnância.

Foram apreendidos três celulares e um computador. Os presos já foram encaminhados ao sistema prisional.

A reportagem de Agência GBC tentou contato com a defesa de Abreu, mas não obteve retorno.