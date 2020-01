Cuiabá credencia laboratórios via Ministério da Saúde e passa a ofertar mais de 800 próteses dentárias por mês

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá – SMS - credenciou via Ministério da Saúde dois novos laboratórios para dar celeridade ao serviço de confecção de próteses dentária aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. O trâmite que habilitou as empresas Dente Fácil Odontologia e Laboratório Rubens de Prótese Dentária aconteceram via chamamento público.

De acordo com o secretário de Saúde, Luiz Antonio Pôssas de Carvalho com os novos prestadores que trabalharão de acordo com a tabela SUS, além da celeridade Cuiabá amplia a oferta do serviço.

“Na série histórica saímos de 400 próteses em 2018, 500 em 2019 para 800 próteses por mês em 2020. Ou seja, estamos dobrandos o serviço ofertado de prótese durante a gestão Emanuel Pinheiro. Isso representa um ganho real na qualidade, agilidade e humanização para quem precisa voltar a sorrir”, frisou Pôssas.

De acordo com o diretor de Saúde Bucal da SMS, Wevertor Raider outro fator que terá impacto segundo a perspectiva da Secretaria é o tempo de espera para a confecção da prótese.

“Cada laboratório atenderá as regionais definidas pela gestão de forma a aperfeiçoar a prestação de serviço nas clínicas odontológicas Jardim Leblon, CPA III e Coxipó, nos CEOs – Centro de Especialidades Odontológicas e nas 27 unidades de Saúde da Família que, após reformadas pela gestão, receberão salas odontológicas. Dessa forma, o tempo de espera que tinha em média 90 dias, passa a ser no máximo 40 dias”, completou Raider.

Para o sucesso no atendimento dos que já aguardam na fila de espera, a Secretaria de Saúde orienta que os pacientes busquem as clínicas odontológicas onde o tratamento está sendo realizado para atualização de cadastro. Já os que desejarem iniciar o atendimento, devem se dirigir até a unidade odontológica mais próxima de sua residência para a primeira consulta.