Crianças da UTI pediátrica do HMC passam a ser homenageadas

A partir de segunda-feira (04), crianças internadas nas Unidades de Terapia Intensiva - UTI do Hospital Municipal de Cuiabá-HMC, Dr Leony Palma de Carvalho passam a receber oficialmente ‘Certificados de Coragem’ no ato das altas médicas.

A ação, que foi idealizada pela equipe do setor pediátrico, visa incentivar os pequenos pacientes a lutarem pelo restabelecimento da saúde.

“É um gesto simples, porém de grande amor demonstrado por toda a equipe que compõem o setor da UTI e direção do hospital. Com isso, queremos confirmar pra elas o quanto são heróis e heroínas, pois venceram um grande obstáculo que é lutar por suas próprias vidas”, explicou o supervisor geral de enfermagem da UTI, Venicius Nascimento.

Segundo o diretor geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública – ECSP que administra o HMC, Alexandre Beloto além da coragem evidenciada, a entrega dos certificados, confirma, sobretudo, o esforço de toda a equipe que vem se reinventando para ofertar atendimentos cada vez mais humanizados.

“Temos a determinação do prefeito Emanuel Pinheiro para humanizar cada vez mais a Saúde dos que buscam atendimentos no SUS da Capital. E desde a inauguração do HMC, toda a nossa equipe vem se reinventando para proporcionar ainda mais qualidade nos atendimentos, já que estruturalmente, temos o maior complexo hospitalar do Centro Oeste, sendo inclusive, destacada pelo Ministério da Saúde como a terceira maior obra pública de Saúde do país”, reforçou Beloto.