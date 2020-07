Confira as vagas de emprego que o Sine Municipal oferece em sua plataforma online

O Sine Municipal oferece 11 vagas de emprego em Cuiabá. As oportunidades são para ensino fundamental incompleto e completo, ensino fundamental completo e ensino superior completo. Uma das vagas é para cabeleireiro montador, o salário é de R$ 2,3 mil, com alimentação e incentivo. O atendimento neste período de pandemia e isolamento social é realizado via plataforma online.

Auxiliar de limpeza (PCD), soldador, encarregado de manutenção, mecânico, cabeleireiro montador, costureira em geral, empregado doméstico e serviços gerais, analista de projetos logísticos (PCD) e motorista de caminhão guincho pesado e com muk são as vagas disponíveis na plataforma online de empregos do Sine Municipal.

A nova plataforma online e os canais de acesso por telefone foram criados por conta da suspensão temporária dos atendimentos presenciais na sede da unidade do Sine. O objetivo é conectar o serviço público ao cidadão, solucionando dúvidas e oferecendo orientações para evitar que as pessoas deixem suas residências neste momento em que a Prefeitura de Cuiabá adota uma série de medidas que reforçam a importância do isolamento social.

Para quem deseja se candidatar a alguma das vagas disponíveis, basta baixar em seu celular o aplicativo “Sine Fácil” ou acessar a página virtual do Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br). Quem necessita solicitar o seguro desemprego, o acesso é pela página virtual www.gov.br/trabalho ou pelo aplicativo “Carteira de Trabalho Digital”.

Além dos canais virtuais, quem necessitar de informações sobre seguro desemprego, e quadro de vagas, tirar suas dúvidas sobre intermediação de mão de obra ou carteira de trabalho e previdência social pode entrar em contato pelos telefones (65) 99255–2450 (WhatsApp) ou pelos números fixos, (65) 3645–7250 ou 3645–7251.

Os empregadores que desejarem anunciar suas vagas no Sine, podem entrar em contato pelos telefones (65) 3645–7216 / 7237, pelo whats (65) 99255–2450 ou pelo email sine.pmc@cuiaba.mt.gov.br.