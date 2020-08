Centro de Triagem oferece carrinho elétrico

Redação

Para encurtar a distância e diminuir o tempo de chegada ao portão de entrada principal do Centro de Triagem da Covid-19, começou a circular na área externa do pátio da Arena Pantanal, o carrinho elétrico para o transporte de pacientes.

O veículo de pequeno porte foi ofertado pelo Malai Manso Resort, resultado de uma parceria entre as iniciativas público-privada para ofertar mais um auxílio à população que busca por atendimento na unidade, para realizar o teste do novo coronavírus.

Durante todo o período de funcionamento do Centro de Triagem, o veículo fica circulado para levar as pessoas da tenda de entrega de senhas até o portão de entrada principal. Além disso, o carrinho também transporta os pacientes do Centro de Triagem até o portão de saída da Arena Pantanal.

O objetivo é transportar parte do público que possui alguma dificuldade de locomoção. Prioridade para idosos, gestantes, crianças e demais pessoas quando não houver outras da categoria preferencial.

A diretora do Hospital Estadual Santa Casa, que atua na coordenadoria do Centro de Triagem da Covid-19, Patrícia Dourado, explica que foi realizado uma observação externa do acesso das pessoas até a entrada principal.

“Começamos a perceber a dificuldade de algumas pessoas para realizar o trajeto até a entrada. Pensamos em como poderíamos solicitar algum tipo de auxílio, pois vimos de perto como era difícil para alguns, principalmente idosos. Algumas pessoas andavam e paravam, com dificuldade ocasionada pelo calor e distância, a Arena é muito grande, explicou a coordenadora.

Diante da situação, a coordenação solicitou apoio para o Malaio Manso Resort, que utiliza o carrinho elétrico para transportar hóspedes do no hotel. “Vislumbramos isso, solicitamos e eles prontamente aceitaram a ideia desta parceria que veio somar com os serviços ofertados no Centro de Triagem. Assim surgiu a ideia, recebemos o carrinho, está dando muito certo e agrademos imensamente o Malaio por essa ajuda”, concluiu Patricia.

Para a senhora Alice Rocha de Morais, que esteve na Arena para fazer o teste da Covid-19, o novo serviço de transporte foi um alivio. Com a temperatura próxima aos 40°, a idosa de 84 anos foi transportada da saída do Centro de Triagem até o portão principal. Ela aprovou o serviço.

“O atendimento foi perfeito, voltamos de carrinho, muito mais confortável, ajudou bastante, esse sol está quente demais, cheguei rápido e segura. O Centro de Triagem está de parabéns, gostei muito”, disse dona Alice.

A gerente de markting do Malaio Manso Resort, Laíza Muniz Carvalho, visitou o Centro de Triagem da Covid-19 na tarde desta segunda-feira (25.08). Ela explicou que o secretário de Cultura Esporte e Lazer, Alberto Machado foi um dos responsáveis pelas tratativas de toda a logística para conseguir o carrinho.

“O secretário entrou em contato com nosso diretor, Ricardo Gouveia, solicitando essa parceria aqui para o Centro. De cara já aceitamos e o carrinho veio direto para Arena. O Malai Manso Resort sempre está disponível para esse tipo de parceria, pois entendemos que tudo que favorece o Estado para ajudar a população merece nosso apoio”.

Ela destacou ainda que todos devem estar unidos para o combate ao coronavírus em Mato Grosso e que “qualquer contribuição que venha para combater a pandemia é válida, quanto mais rápido a gente conseguir essa crise sanitária, melhor será para todos”, concluiu Laíza.

Combate à pandemia

Em funcionamento desde o dia 22 de julho, o Centro de Triagem da Covid-19 já atendeu até segunda-feira (24.08), 19.174 pacientes com a realização de testes para o diagnóstico do novo coronavírus. O local conta com uma equipe de 20 médicos, oferece uma estrutura para realização de testagem rápida para o novo coronavírus, realização de exame com uso do aparelho de tomografia e entrega de medicamento para o tratamento precoce da doença, após consulta com prescrição médica.

Para casos graves do coronavírus, as referências continuam sendo as unidades da Atenção Primária, que regulam pacientes para os Hospitais de Referência no tratamento da Covid-19.

Como funciona o Centro de Triagem

O atendimento no Centro de Triagem funciona de segunda-feira a domingo, das 7h às 17h. São entregues até 700 senhas por dia, sendo 300 emitidas pela internet, através do link: triagem.mt.gov.br, e 400 senhas presenciais, entregues no local, das 6h às 6h45.

É obrigatório o uso de máscaras de proteção e as equipes do Corpo de Bombeiros monitoram o local para garantir a organização do espaço durante a entrega das senhas.

Serviço

O Centro de Triagem na Arena Pantanal fica localizado na Av. Agrícola Paes de Barros, s/n - Verdão, em Cuiabá.