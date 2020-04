Ceará chega a 100 municípios com casos confirmados de Covid-19; mortes permanecem em 189

No Ceará, saltou de 98 para 100 o número de municípios com diagnósticos positivos da Covid-19 - a infecção causada pelo novo coronavírus. O total de casos confirmados subiu de 3.306 para 3.453 - 147 a mais -, em relação à noite do último domingo (19). Os óbitos decorrentes da doença permanecem em 189. Os dados constam na atualização mais recente da plataforma digital IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), divulgada às 9h02 desta segunda-feira (20).

Das 189 mortes, 148 foram registradas apenas em Fortaleza, segundo os dados disponíveis. Caucaia (5), Maracanaú (5), Eusébio (4), todas na Região Metropolitana de Fortaleza, além de Iguatu (4), no interior do estado, são as cidades que seguem a Capital, somando o maior número de óbitos.

Em todo o Estado, onde a taxa de letalidade da doença está em 5,5%, foram realizados 15.904 exames de detecção do vírus. Outros 9.885 casos permanecem sob suspeita; na tarde de domingo, eram 9.999 casos suspeitos.