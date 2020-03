Casal é baleado no bairro Aerolândia por suspeitos armados e homem não resiste aos ferimentos

Um casal foi baleado na Rua Livramento, no bairro Aerolândia, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (9). O homem não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar para onde foi levado para receber atendimento.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Francisco Glaubiano Firmino, de 35 anos, e uma mulher de 36 anos, foram baleados por suspeitos que estavam em uma motocicleta. Francisco Glaubiano tinha passagem pela polícia por homicídio.

O casal foi socorrido para um hospital na região, mas Glaubiano não resistiu aos ferimentos e faleceu. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) fazem buscas para localizar os suspeitos do crime. A 7° delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.