Cadeia Pública inicia produção de máscaras

A Cadeia Pública de Colniza iniciou o uso de videochamadas. A unidade está utilizando a sala que já existia para as audiências por videoconferência via Skype, o software utilizado para operacionalização. As famílias dos presos são orientadas para estarem preparadas para receber a chamada.

Os familiares que precisarem de informações devem entrar em contato com a unidade através do telefone 66 3571 1780 ou pelo e-mail: cpcolniza@sesp.mt.gov.br e tirar as dúvidas sobre o funcionamento da visita virtual. Além de vídeo, é possível comunicar por email, áudio (telefonema) e carta, de acordo com a portaria nº 10/2020 SAAP/SESP-MT.

A pessoa privada de liberdade poderá se contactar com um familiar já cadastrado e o agendamento e a organização dessa atividade ocorrerá mediante agendamento prévio, conforme regramento de cada estabelecimento penal.

As visitas virtuais são alternativa decorrente da suspensão das visitas presenciais em função da necessidade de prevenir o contágio pelo covid-19 no sistema carcerário. A comunicação é um elemento essencial nesse momento singular de saúde e essa ferramenta tem possibilitado o fortalecimento dos vínculos afetivos das pessoas privadas de liberdade com seus familiares.

Máscaras de tecidos

Como forma de prevenção ao Covid-19, a Cadeia Pública de Colniza firmou parceria com as Secretarias Municipais de Assistência Social, Educação e Saúde e o Conselho da Comunidade para que os recuperandos produzam máscaras de tecido a partir dos materiais doados pela Prefeitura.

Os internos que participam do projeto foram qualificados por Maria das Graças, voluntária e integrante do Conselho da Comunidade de Colniza. As peças estão atendendo os servidores públicos que estão na linha de frente no combate ao Covid-19, os parceiros da Cadeia Pública e a população em geral. Já foram fabricadas mais de 800 máscaras.

A Cadeia Pública de Colniza tem 54 presos e tem capacidade para 60.